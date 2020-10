Marion Krüger-Hundrup Nachts, wenn es ruhig im Haus ist und seine beiden sieben- und zehnjährigen Kinder fest schlafen, läuft Eduard Resatsch zur musikalischen Hochform auf. Dann fließen die Töne im Kopf und die Notenblätter füllen sich. Der mehrfach preisgekrönte Cellist der Bamberger Symphoniker komponiert am Klavier. So entstand auch die Partitur für sein neues Werk "Ruby Rot und das verhexte Horn" - eine zauberhafte Melodienfolge für musikalische Einsteiger ab drei Jahren.

"Wir wollen Kinder mitnehmen, damit sie in dieser Corona-Zeit nicht benachteiligt werden", lädt Eduard Resatsch junge Hörer und ihre erwachsenen Begleiter zu der Aufführung in der Konzerthalle ein. Am kommenden Samstagvormittag, um 9.30 und 11 Uhr, soll sich die Bühne im großen Josef-Keilberth-Saal in ein farbenfrohes Gewand kleiden: Die Kinder können sich auf bunten Sitzkissen tummeln, Musiker der Symphoniker tragen ein Outfit in Regenbogenfarben. "Unter Corona-Bedingungen wie Abstandhalten haben etwa 80 Kinder Platz auf der Bühne", erklärt Resatsch. Und natürlich könnten mehr Interessierte im Saal Platz nehmen.

Dieses "Sitzkissen-Konzert für Kinder" gehört zu einem speziellen Konzertformat, das die Bamberger Symphoniker mit ihrem "Education Team" anbieten. Die jüngsten Bamberger sollen "mit den Symphonikern aufwachsen und schon früh eine Bindung zum Orchester eingehen", wünscht sich der gebürtige Ukrainer Resatsch. Obendrein solle von seinem neuen fröhlichen Stück eine klare Botschaft ausgehen: "Trotz der Umstände durch die Corona-Pandemie können wir gemeinsam etwas ganz Großartiges schaffen. Musik! Wir trotzen den Umständen!"

Die vollständige Geschichte von "Ruby Rot und das verhexte Horn" soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Ruby Rot, die Geige, erlebt mit ihren Freunden Kontrabass, Posaune, Klavier, Klarinette, Xylophon und Trommel ein musikalisches Abenteuer. Zum Musizieren auf der Bühne versammelt, gibt das Horn auf einmal komische Geräusche von sich. Was tun, wenn sich herausstellt, dass die Hexe es verzaubert hat? Kann die magische Riesenglocke oder doch eher ein gemeinsam gebrauter Zaubertrank helfen? "Alle kämpfen gemeinsam um den reinen Klang des Horns, denn alle musikalischen Farben sind wichtig", erzählt Eduard Resatsch das Märchen weiter, in dem die Kinder mit nach Lösungen gegen die schrägen Hornklänge suchen. Zu guter Letzt gibt es nach Klassik, Tango oder Jazz ein "rauschendes Finale und für die Kinder noch eine Überraschung", verspricht Resatsch.

Tickets für dieses "Sitzkissen-Konzert" gibt es beim BVD-Kartenservice (Lange Straße) und online auf der Homepage www.bamberger-symphoniker.de.