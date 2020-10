Am kommenden Montag und Dienstag, 5. und 6. Oktober, findet die turnusmäßige Brückenhauptprüfung an der Südbrücke in Bad Kissingen statt? Während der Arbeiten ist die Fahrbahn verengt, teilte das Staatliche Bauamt Schweinfurt in einer Pressemitteilung mit. Alle drei Jahre wird die Südbrücke im Zuge der Bundesstraße 286 im Rahmen der turnusmäßigen Brückenhauptprüfung auf Schäden untersucht. Damit die Prüfer ihre Kontrollen an der Brückenunterseite durchführen können, ist es nötig, ein mobiles Brückenuntersichtgerät auf der Fahrspur in Richtung Garitz zu stellen. Die Arbeiten werden zwischen 7.30 und 17.30 Uhr stattfinden. Das Bauamt versucht zusammen mit dem Ingenieurbüro, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Beeinträchtigungen einzustellen und die Brücke gegebenenfalls zu umfahren. red