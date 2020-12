Ab Herbst 2021 können voraussichtlich wieder 18- bis 28-Jährige für ein Jahr in Ländern des globalen Südens leben und arbeiten. Ein Jahr im Ausland leben, sich in einer sozialen Einrichtung einbringen, dabei interkulturelle Erfahrungen sammeln und eine neue Sprache lernen: Dies ist möglich mit einem Weltfreiwilligendienst. Mit dem Programm "weltwärts" der Bundesregierung und dem Jugendamt der Erzdiözese Bamberg in Kooperation mit dem Jugend-Diözesanverband (BDKJ) Bamberg können junge Erwachsene einen einjährigen entwicklungspolitischen Lerndienst im pädagogischen oder medizinischen Bereich leisten.

Durch Seminare werden sie darauf vorbereitet und während des Einsatzes pädagogisch begleitet. Die Kosten - von medizinischer Vorsorge über Flüge bis zu Unterbringung und Taschengeld - werden übernommen. Martina Stamm, Referentin des Weltfreiwilligendienstes, erklärt: "Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Bewerber dieses Jahr besonders flexibel sein, was den Einsatzort und die aktuellen Entwicklungen angeht."

Weitere Informationen finden sich unter www.freiwillig-ins-ausland.de oder direkt im Referat Weltfreiwilligendienst des Jugendamts der Erzdiözese Bamberg unter Telefon 0951/868840 (E-Mail weltwärts@eja-bamberg.de). Die nächste Möglichkeit, sich zu informieren, besteht am Freitag, 18. Dezember, von 17 bis 18.30 Uhr per Videokonferenz. Der Link ist auf der Internetseite zu finden oder wird bei Anmeldung mitgeteilt. red