Um seine Rauschgiftsucht zu finanzieren, hat ein 27-jähriger Erlanger zahlreiche Fahrräder gestohlen und verkauft. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann bereits am 21. August festgenommen. Auf die Schliche gekommen war man ihm, nachdem am 19. August ein im Bereich des Buckenhofer Weges vor einem Mehrfamilienhaus versperrt abgestelltes Damenrad der Marke Bulls gestohlen worden war. Am folgenden Tag teilte die Besitzerin des Fahrrades mit, dass ihr gestohlenes Rad auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten wurde.

Polizei sucht Geschädigte

Der Polizei gelang es, den mutmaßlichen Verkäufer zu ermitteln. Das angebotene und gestohlene Fahrrad hatte er noch in Besitz. Gleich bei seiner Festnahme erklärte der 27-Jährige den Beamten, dass er seit Anfang Juni eine Vielzahl von Fahrrädern gestohlen habe. Diese habe er unmittelbar nach den Diebstählen über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten und auch tatsächlich für wenig Geld verkauft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 27-Jährige die Fahrräder des unteren Preissegments von bis zu 400 Euro im Erlanger Ortsteil Bruck und dem Stadtteil Am Anger entwendet. Allerdings wurden offenbar nicht alle Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. Mögliche Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760114 melden. pol