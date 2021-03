Die SÜC Bus und Aquaria GmbH informiert über eine Streckenänderung der Linien 7 und Z10/19, weil die Seidmannsdorfer Straße zwischen Sauerbruchstraße und Veit-Stoß-Weg von morgen an komplett gesperrt ist. Stadtauswärts führt die Umleitung für die Linien 7 und Z19 im Tagesnetz ab der Haltestelle Seidmannsdorfer Straße zur Ersatzhaltestelle Sauerbruchstraße. Über eine geänderte Fahrtstrecke fährt der Bus anschließend die Haltestellen Lucas-Cranach-Weg und Albrecht-Dürer-Weg an. Dabei ist die zum Fahrplan umgekehrte Reihenfolge zu beachten und die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nutzen, denn der Bus kommt aufgrund der Umleitungsstrecke aus der anderen Richtung. Der nächste Halt erfolgt an der Haltestelle Seidmannsdorf. Die Weiterfahrt danach verläuft nach Fahrplan.

Stadteinwärts (Linie 7 und Z10) wird diese Route genau umgekehrt befahren (auch hier hält der Bus an den Haltestellen Albrecht-Dürer-Weg und Lucas-Cranach-Weg in umgekehrter Reihenfolge und auf der anderen Straßenseite). Im Freizeitnetz der Linie 7 ändert sich die Strecke stadtauswärts ab der Haltestelle Lukaskirche. Der nächste Halt ist hier die Haltestelle Lucas-Cranach-Weg. Im Freizeitnetz werden die Haltestellen Lucas-Cranach-Weg und Albrecht-Dürer-Weg ebenfalls in vertauschter Reihenfolge und auf der gegenüberliegenden Straßenseite angefahren. Stadteinwärts erfolgt die Route entgegengesetzt. Die Haltestelle Am Flecken wird während der Umleitungsphase nicht angefahren. Betroffene Fahrgäste nutzen bitte die Haltestelle Seidmannsdorf. Im Freizeitnetz hält der Bus nicht an der Haltestelle Sauerbruchstraße. Die Abfahrtszeiten in Neershof und Rögen ändern sich situationsbedingt und sind an der Haltestelle ausgehängt.

Eine weitere Fahrplanänderung ergibt sich auf der Linie 2 stadtein- und -auswärts aufgrund einer Straßensperrung "Am Ölberg" vom 9. bis 11. März. In beide Richtungen fährt die Linie 2 direkt über den Marschberg. Die Haltestellen Hofbrauhaus, Sandstraße, Am Ölberg und Kükenthalstraße entfallen, jedoch wird für die Haltestellen Hofbrauhaus an der Frankenbrücke sowie für die Haltestelle Kükenthalstraße am Marschberg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fahrgäste, die normalerweise an der Haltestelle Am Ölberg zu- und aussteigen, können die Linie 3 an der Haltestelle Baumschulenweg nutzen. red