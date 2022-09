Das Sinner-Rock-Festival scheint sich zu einem echten Kracher im bundesweiten Festivalkalender zu entwickeln. Als Headliner stehen für diesen Samstag, ab 22.30 Uhr, Subway To Sally, regelmäßig Gast auf dem Wacken Open Air, auf der Bühne.

"Die Leute haben einfach riesige Lust, unbeschwert zu feiern", sagt Steve Iorio, der das Sinner-Rock-Festival gemeinsam mit seiner Frau Renate ausrichtet.

Zu Subway To Sally kommt an diesem Festival-Samstag ein Aufgebot an Künstlern aus ganz Europa: Vega sowie Phil Campbell & The Bastard Sons aus Großbritannien, Overdrivers (Frankreich), Marco Mendoza sowie Jax Hollow (USA), Soundtruck (Griechenland), Mother's Cake (Österreich), Black River Delta (Schweden) und Bonny Jack (Italien).

Was im vergangenen Jahr besonders gut ankam: die zweite Bühne, die vor allem akustische Acts bot. "Das werden wir auch dieses Jahr wieder so machen", sagt Steve.

Platz für 3000 Menschen

Das Sinner-Rock-Festivalgelände bietet Platz für gut 3000 Menschen. Mehr sollen es auch nicht werden, erläutert Renate Iorio: "Das Sinner Rock soll für immer ein kleines Festival bleiben, auf dem sich die Leute wohlfühlen." Die beiden Veranstalter wollen das Event dauerhaft in Altengronau halten. "Wir haben den Menschen hier sehr viel zu verdanken. Nahezu das ganze Dorf unterstützt uns jedes Jahr beim Sinner Rock. Deshalb wollen wir es für immer hier behalten." Einige Stände werden dementsprechend von Sinntaler Vereinen betrieben. "Den Gewinn dürfen sie komplett behalten", erläutert Renate. "Alle sollen etwas vom Sinner Rock haben."

Weitere Stände: Es wird mexikanisches Essen, vegane Burger, Süßigkeiten, Kaffee sowie Espresso geben. Außerdem werden Bier, Wein, Schnaps und Longdrinks angeboten. Neu ist das Camping, das erstmals in großem Rahmen für circa 1000 Menschen auf der Nebenwiese angeboten wird. Weitere Informationen gibt es unter sinner-rock.de.