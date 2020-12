Weihnachten fällt nicht aus! Diese Botschaft wurde in zwei Kindermetten im Weihnachtsevangelium durch fünf kurze stumme Szenen von Personen dargestellt und verdeutlicht.

Gemeindereferent Peter Wilm ging in seiner Kurzansprache jeweils darauf ein, dass Gott im Kind Jesus uns immer neu nahe sein will.

Diese Botschaft fällt auch unter Corona-Bedingungen nicht aus. Roland Daig an der Orgel und Lukas Roth am Cello umrahmten musikalisch und gesanglich diese Feier in der St. Bartholomäus-Kirche in Ludwigschorgast. Michael Kraus