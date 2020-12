Wie das Rote Kreuz als Träger des von den ehrenamtlichen Einsatzkräften genutzten BRK-Katastrophenschutz-Zentrums in Bad Staffelstein mitteilte, konnten der Aufbau einer weiteren Garagenanlage, die Umorganisation der Fahrzeughalle sowie die Befestigung der Außenanlagen innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen werden.

Neben den beauftragten Firmen haben sich dabei auch ehrenamtliche Kräfte mit Eigenleistungen eingebracht, wie der Leiter des Arbeitskreises Einsatzleitung, Tobias Eismann, betonte. Er sieht damit auch eine Stärkung des Ehrenamtes in der Region, weil die Einsatztätigkeit weiter erleichtert werde.

Eine nicht mehr benötigte Garagenanlage beim BRK-Haus in Burgkunstadt mit vier Stellplätzen wurde von dort nach Bad Staffelstein gebracht und von den Ehrenamtlichen renoviert. In Burgkunstadt entsteht derzeit die BRK-Tagespflege "Am Mühlbach" mit einem Stützpunkt für das dortige Ehrenamt.

Unterkunft für wichtige Einheiten

Das BRK-Katastrophenschutz-Zentrum wurde im Jahr 2008 eingerichtet, nachdem dieses Gebäude zuvor als Bauhof der Stadt Bad Staffelstein genutzt worden war. Es dient als Schwerpunkt-Stützpunkt des BRK-Katastrophenschutzes, in dem wichtige Einheiten wie die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung oder eine Schnelle Einsatzgruppe der Wasserrettung untergebracht sind.

Nach den Worten von Kreisbereitschaftsleiter Stefan Schütz war eine Erweiterung notwendig geworden, da die Lagerkapazitäten in den vorhandenen Räumlichkeiten an die Grenzen gestoßen waren. Der Kostenaufwand lag bei rund 35 000 Euro.

Sitz des BRK-Krisenstabes

Welche Bedeutung der Katastrophenschutz mittlerweile einnimmt, habe sich an der gegenwärtigen Corona-Pandemie gezeigt: Während der ersten Welle sei dort der Krisenstab des BRK eingerichtet und von dort alle Hilfseinsätze koordiniert worden.

"Als vor zwölf Jahren die neuen Räumlichkeiten in Betrieb genommen wurden, konnte man nicht ahnen, wie nah und alltäglich Katastrophen sein können. Corona hat uns eines Besseren belehrt", erklärte der BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak abschließend. red