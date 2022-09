Für Menschen über 65 Jahre, die Vereinsmitglied sind, bietet der WSV Oberweißenbrunn einen neuen Kurs zur Sturzprävention an. Los geht's am Dienstag, 4. Oktober, um 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Geplant sind zehn Abende zu je 90 Minuten. Ein Sturz kann für ältere Menschen schwerwiegende Folgen haben. Es ist aber in jedem Alter möglich, Kraft und Balance durch Training zu verbessern, um so Mobilität und Eigenständigkeit möglichst lange zu erhalten. Dieses Ziel verfolgt der Kurs Sturzprävention, den Übungsleiterin Rita Eisenmann durchführt. Die Kräftigung insbesondere der unteren Extremitäten sowie Gleichgewichtsübungen stehen im Fokus der Kurseinheiten. Dabei wird ein ständiger Bezug zum Alltag genommen. Eine Anmeldung ist möglich online über wsv-oberweissenbrunn.de oder telefonisch unter 0151/555 164 75 bei Rita Eisenmann. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Es empfiehlt sich das Tragen von bequemer Sportkleidung und Hallenturnschuhen. Gymnastikmatte - soweit vorhanden - und Handtuch sind mitzubringen. red