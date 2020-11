Als erstes Regionalmanagement in Bayern erhält der Wirtschaftsraum Bamberg-Forchheim die sogenannte "Sonderförderung Transformationsprozesse". Damit unterstützt das Bayerische Wirtschaftsministerium Regionen, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind. Die Region Bamberg-Forchheim ist in starkem Maße von der Automobilzuliefererindustrie geprägt. Diese befindet sich jedoch in einem tiefgreifenden Umbruch. "Mit der "Sonderförderung Transformationsprozesse" kann die Region jetzt maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten, um den Wandel der Schlüsselbranche aktiv zu gestalten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Wettbewerbsfähigkeit stärken

"Wir stoßen damit gezielt neue Entwicklungen an, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Region Bamberg-Forchheim stärken und dazu beitragen, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen", betonte Ministerialdirektorin Ulrike Wolf bei der Übergabe des Förderbescheides an das Regionalmanagement der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim (WiR).

Mit der Sonderförderung in Höhe von knapp 50 000 Euro finanziert die Wirtschaftsregion eine Studie, welche die Struktur und die Kompetenzen der Automobilzulieferindustrie in der Region untersucht. Besonderes Augenmerk erfahren dabei die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aufbauend auf dieser wissenschaftlichen Analyse sollen im zweiten Schritt konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen umgesetzt werden.

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim, bedankte sich im Rahmen der Übergabe des Förderbescheids für die Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium: "Die zur Verfügung gestellten Mittel ermöglichen es uns, ein noch detaillierteres Bild von dieser für die Region so bedeutenden Branche zu erhalten. Ziel ist es, Handlungsbedarfe aufzudecken und konkrete Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln, die uns dabei helfen, Arbeitsplätze in der Region zu sichern."

Unabhängig von der "Sonderförderung Transformationsprozesse" erhält das Regionalmanagement Bamberg-Forchheim vom Bayerischen Wirtschaftsministerium für die Jahre 2019 bis 2021 bereits eine Projektförderung in Höhe von rund 580 000 Euro aus den Mitteln der "Förderrichtlinie Landesentwicklung". Dieses Förderprogramm bietet regionalen Initiativen Fördersätze bis zu 90 Prozent und Fördersummen von max. 150 000 Euro pro Jahr. red