Studenten wollen früheren Kohleausstieg

Die Bewegung "Students for Future" demonstrierte am Freitag in der Bayreuther Maximilianstraße. Wie die Vereinigung in einer Pressemitteilung schrieb, nahmen etwa 30 Menschen an dem Protest gegen das am letzten Freitag verabschiedete Kohleausstiegsgesetz teil.

Am nun beschlossenen Gesetzentwurf kritisieren die Demonstranten vor allem, dass ein Kohleausstieg im Jahr 2038 zu spät sei, um die Pariser Klimaziele einzuhalten und dass Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe an Kohlekonzerne wie RWE und LEAG gezahlt werden. Außerdem stelle er eine Gesetzesgrundlage für das Zerstören der Dörfer am Braunkohletagebau Garzweiler II dar, was auch energiepolitisch nicht notwendig sei.

Im Anschluss an die Kundgebung haben sich spontan einige Menschen entschieden, auch noch eine Runde durch die Bayreuther Innenstadt zu ziehen.

Bereits am Mittwoch in der vergangenen Woche hatte es eine Aktion gegen das Gesetz vor dem Bayreuther SPD-Büro gegeben. Auch deutschlandweit gab es im Vorfeld der Abstimmung Proteste. Verhindern konnten die vielfältigen Bemühungen das Gesetz allerdings nicht. Die "Students for Future" werden auf jeden Fall weiterhin in Bayreuth aktiv sein und für eine klimagerechte Zukunft kämpfen, so die Studierenden in ihrer Pressemitteilung. Weitere Aktionen sollen dazu in den nächsten Wochen noch folgen. red