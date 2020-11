Die Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG gibt bekannt, dass die Jahresablesung 2020 vom 10. November bis 17. Dezember durchgeführt wird. Im Stadtgebiet erfolgt die Erfassung des Jahresverbrauches durch Selbstablesung der Kunden. Wer im vergangenen Jahr seine E-Mail-Adresse auf der Ablesekarte angegeben hat, bekommt ab dem 10. November eine E-Mail, mit der die Möglichkeit besteht, die Zählerstände vorab online zu erfassen. Sollte der Zählerstand bis 21. November nicht online gemeldet worden sein, erhalten diese Kunden eine Ablesekarte per Post. Die Ablesung erfolgt für alle Stromzähler im Netzgebiet und ist unabhängig davon, von welchem Lieferanten die Kunden versorgt werden. Die Zählerstandserfassung muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. Selbstableser können den Zählerstand schnell und einfach online mitteilen. Näheres steht in dem Anschreiben, mit dem die Selbstablesekarte verschickt wird. red