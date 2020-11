In einem Mehrfamilienhaus ging es am Samstagabend zwischen Nachbarn heftig zur Sache. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, gerieten zunächst zwei Frauen lautstark verbal aneinander. Beide wohnen Tür an Tür im Erdgeschoss. Anschließend sei der 29-jährige Sohn einer Bewohnerin hinzugekommen. Er sei gegenüber der anderen Frau handgreiflich geworden und habe ihr das T-Shirt zerrissen. Daraufhin schaltete sich der 53 Jahre alte Ehemann der angegriffenen Frau mit ein. Der 29-Jährige habe ihn laut Polizei mit einer gläsernen Colaflasche auf den Kopf geschlagen. Der 53-Jährige wiederum schubste dann den jüngeren Gegner weg, wobei sich dieser an einem Türrahmen das Ohr verletzte. Der 29-Jährige wurde mit dem Krankenwagen zur Untersuchung ins St.-Elisabeth-Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht, die Mutter war stark alkoholisiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern deshalb an. Der 29-Jährige muss nach Aussagen der Polizei mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen. pol