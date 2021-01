Ein Ehestreit endete am Samstag in den Abendstunden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Was anfänglich als rein verbaler Streit begann, endete in einer handfesten Auseinandersetzung, teilt die Polizei Bad Brückenau mit. Eine 27-jährige Frau rief gegen 21 Uhr die Polizei an, da ihr gleichaltriger Ehemann sie in den Bauch geschlagen und gegen den Boden gedrückt haben soll. Dies hat sich bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Brückenau auch so bestätigt. Denn die Frau wurde leicht verletzt in der Wohnung angetroffen.

Um weiteren Eskalationen und Übergriffen ihres Ehemannes zu entgehen, verließ die Frau freiwillig die gemeinsame Wohnung und begab sich zu Verwandten. Gegen den Ehemann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, heißt es weiter im Polizeibericht. pol