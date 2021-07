Amtsbekannte Männer aus Wildflecken setzten am Montag gegen 18 Uhr einen schon länger schwelenden Streit fort. Diesmal soll der eine den anderen mit einem Ledergürtel geschlagen haben. Daraufhin hätte das Opfer eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse auf seinen Kontrahenten abgegeben, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht mit. Dabei handelte es sich um eine Spielzeugwaffe, die Plastikkugeln mit geringer Energie verschießt.Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die verständigte Streife der Polizei Bad Brückenau stellte die Waffe sicher. Sie darf wegen ihres täuschend echten Aussehens in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden und ist es ebenso strafbar, damit auf Menschen zu schießen. Es steht zu erwarten, dass der Schütze im nun eingeleiteten Strafverfahren ernsthafte Konsequenzen befürchten muss, heißt es weiter. pol