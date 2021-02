Nach einem Streit mit seiner Freundin ausgerechnet vor dem Polizeigebäude musste ein junger Kulmbacher den direkten Weg in die Justizvollzugsanstalt antreten.

Aus einem nicht bekannten Grund hatte das amtsbekannte Pärchen am Dienstagmittag offensichtlich vor, die Polizeiinspektion in Kulmbach aufzusuchen. An der Eingangstür des Gebäudes gerieten beide jedoch lautstark in Streit. Durch die Schreie wurden die Polizisten im Inneren des Gebäudes auf das Paar aufmerksam und konnten es sogleich identifizieren. Die Auseinandersetzung konnte schnell bereinigt werden. Wie es der Zufall aber so wollte, war am gleichen Tag ein Haftbefehl für den 30-Jährigen bei der Polizei hereingeflattert.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und verbrachten ihn in die nächste Justizvollzugsanstalt. Dass die Polizei seine Beziehungsprobleme auf diese Art und Weise löste, damit hatte der Festgenommene wahrscheinlich nicht gerechnet. pol