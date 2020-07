Streifen erwischen Autofahrer mit Promille

In den Abend- und Nachtstunden kontrollierten Polizeibeamte der Inspektion Haßfurt erneut Verkehrsteilnehmer. Dabei wurden zwei Fahrer erwischt, die unter Alkoholeinfluss ihren Pkw lenkten. Kurz nach Mitternacht wurde in Ebelsbach ein Mercedes-Fahrer aus einer Landkreisortschaft mit 1,06 Promille gestoppt. Der Daimler-Fahrer hat Glück, denn der gerichtsverwertbar ermittelte Wert blieb knapp unter der Grenze von 1,1 Promille, ab der die Fahrerlaubnis obligatorisch wegen absoluter Fahruntüchtigkeit entzogen wird. Ein vierwöchiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße sind dennoch die Folgen der Trunkenheitsfahrt. Gleiches ereilte einen weiteren Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Haßberge. Er wurde in Knetzgau überprüft. Der Test ergab 0,74 Promille. Ferner kontrollierten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen 32-jährigen Mann aus dem Kreis in Haßfurt, der bei Erkennen des Streifenwagens einen Joint wegwarf. Da auch der Besitz von geringen Mengen Haschisch oder Marihuana strafbar ist, erwartet den 32-Jährigen eine Strafanzeige. Die Polizei betont, dass solche Kon-trollen nötig sind, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.