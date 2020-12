Zum Thema "Mohrenstraße" erreichte die CT-Redaktion folgende Lesermeinung: Man konnte ja schon längst darauf wetten, dass auch die Mohrenstraße (aufgepasst: Hindenburgstraße und Judengasse folgen!) in "Ungnade" verfällt - natürlich bei den Grünen.

Seit einem halben Jahr sitzen sie im neuen Stadtrat und haben so gut wie nichts an Stadtpolitik eingebracht. Jetzt haben sie ein neues, völlig überflüssiges "Weihnachtskalenderblatt" aufgemacht. Schon bei der unsinnigen Diskussion um das Stadtwappen wurden auch ihnen von Fachleuten und Historikern ihre mangelhaften Kenntnisse der Geschichte offengelegt.

Jetzt werden also "Werte und Wandel" von den Grünen vorgeschoben, wobei sie ehrlicherweise "Ab-Wandel-n" sagen sollten. Denn was die Mohrenstraße mit Rassismus zu tun haben soll, muss mir und sicher vielen anderen erst mal einer erklären.

Die Straße wurde ungefähr 1875 erbaut und unserem Schutzpatron und Namenspaten zu Ehren Mohrenstraße genannt. Was war und ist daran verwerflich? Hier Rassismus ins Spiel zu bringen, ist absoluter Blödsinn.

Die furchtbare Nazi-Zeit hat auch unsere Mohrenstraße ( damals "Straße der SA" ) durchlitten - eine neue Straßendiskussion brauchen wir nicht! Die Mohrenstraße heißt heute noch so und wird immer so heißen!

Die Vorsprecherin der Grünen, Frau Scholz (die diese Debatte angeheizt hat und sich jetzt "vom Acker" macht) schlägt einen ergebnisoffenen Diskurs vor. Doch wie soll das gehen, wenn die Partei ihre Meinung schon festgezurrt hat?

Warum hat man nicht erst einmal "ergebnisoffen" mit den Hauseigentümern und Geschäftsinhabern gesprochen? Schon mal was von demokratischem Verhalten gehört? Nein, liebe Grüne, so geht das nicht!

Ich lebe und arbeite seit mehr als 70 Jahren in der Mohrenstraße. Das Wort Mohr war bei meiner Generation weder im Kindes- noch im Erwachsenenalter in unserem Wortschatz. Dunkelhäutige Menschen, die es zu unserer Jugendzeit nur wenige in Coburg gab, wurden halt als "Neger" bezeichnet , ohne jegliche abwertende Gedanken.

Dass das Wort "Neger" heute beleidigend und aus dem Sprachschatz so gut wie verschwunden ist, ist richtig und unumstritten.

Also liebe Grüne: Es gibt in Coburg wirklich Wichtigeres zu tun. Dies anzupacken - dafür seid auch ihr gewählt worden. Alfred Geyer

Coburg