Zu den Leserbriefen zum Thema "Straßenausbau bei Fölschnitz" erreichte die BR-Redaktion eine weitere Lesermeinung: Ich kann mich den Worten von Herrn Kortschack nur anschließen. Sehr viele Bürger sind für den Ausbau und die Entschärfung der Engstelle auf einer Länge von 160 Metern, wie vom Straßenbauamt vorgeschlagen. Nur schreiben nicht alle Befürworter einen Leserbrief.

Der Gemeinderat hat sich für die Umsetzung dieser Entschärfungsmaßnahme entschieden. Dieser Gemeinderat wurde in einer freien Wahl gewählt und vertritt nicht nur die Bürger, die den Brief von Herrn Professor Dr. Kurth unterschrieben haben, sondern alle Bürger der Gemeinde. Sogar die Anliegen der Bürger, die nicht in dieser Gemeinde wohnen, aber diese Straße täglich befahren, müssen berücksichtigt werden.

Ich hoffe nun, dass der Bau zügig vorangetrieben wird und die unsinnigen Debatten bald verstummen mögen. Marion Bär

Fölschnitz