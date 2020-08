Sträuße für einen guten Zweck

Es ist ein altes Brauchtum: An Mariä Himmelfahrt, dem 15. August, werden verschiedene Kräuter gesammelt und zusammengebunden. Sie werden im Gottesdienst gesegnet. Die gesegneten Kräuter sollen, so der Glaube, als Tee eine besondere Heilwirkung haben. Außerdem wird ihnen nachgesagt, dass sie das Vieh kräftig und gesund erhalten oder - unters Kopfkissen gelegt - das Eheglück verstärken. Warf man sie ins Feuer, sollte laut Volksglauben Blitz und Donnerwetter vom Haus ferngehalten werden.

Die "Freunde Rumäniens" wollen diesen Brauch aufgreifen. Am Freitag, 14. August, 18 Uhr, feiern die katholischen Kirchengemeinden St. Marien und St. Augustin einen Vorabendgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt (der offizielle Feiertag ist der 15. August). Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche St. Augustin statt. Die Ehrenamtlichen der St. Augustiner Initiative "Freunde Rumäniens" haben Kräuter gesammelt und werden sie dort gegen Spende anbieten. Der Erlös ist für den Aufbau des sozialen Zentrums in der Stadt Orhei/Moldawien bestimmt.

Auch die Rumänienhilfe hatte ein schwieriges Jahr, wie Organisatorin Bettina Fröba-Schultheiß berichtet: "Sämtliche Aktivitäten konnten wegen Corona nicht stattfinden." Nun hofft sie, dass es zumindest möglich ist, den jährlichen Strumpf- und Weihnachtsbasar am zweiten Adventssonntag durchführen zu können. Auch die Lageraktivitäten und die Zusammenstellung der zwei großen Hilfstransporte, die die "Freunde Rumäniens" pro Jahr auf den Weg bringen, kamen zum Stillstand. "Die Gefahr sich anzustecken war besonders für unsere älteren Helfer zu groß", erläutert Fröba-Schultheiß. red