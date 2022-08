Zwölf strahlende Gesichter gab es gleich beim ersten Ferienschwimmkurs in der KissSalis-Therme Bad Kissingen. Im Rahmen des Ferienprogramms bot die Therme bereits im zweiten Jahr Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren an.

Richard Pucher, Betriebsleiter der KissSalis-Therme und selbst Vater, erkannte im vergangenen Jahr die Not der Eltern, die nach der langen Zeit der Pandemie mit geschlossenen Schwimmbädern kaum Platz in einem Schwimmkurs fanden: "Es ist so wichtig, dass Kinder schwimmen können. Deshalb haben wir die Möglichkeiten geprüft, ob wir in den Ferien einen Seepferdchen-Kurs in der KissSalis Therme durchführen können und sind dann auch gleich mit zwei Crashkursen morgens vor unseren regulären Öffnungszeiten gestartet." Die Resonanz 2021 war enorm und so wurde das Angebot in diesem Jahr auf drei Crashkurse über je zwei Wochen in den Sommerferien ausgedehnt. Die Anmeldung lief über das Ferienprogramm der Stadt Bad Kissingen und die Anmeldeliste für alle drei Kurse war schnell voll. "Die Plätze mussten ausgelost werden und leider konnte auch nicht allen Kindern ein Platz angeboten werden", erläutert Pucher.

Der erste Kurs lief äußerst erfolgreich: Alle zwölf teilnehmenden Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren erhielten am Freitag, 12. August, ihr Seepferdchen. "Ich bin irre stolz auf die Kinder. Alle waren motiviert, haben toll mitgemacht und sich angestrengt!", ergänzt Schwimmlehrerin Anja Kirchner, die als Physiotherapeutin in der KissSalis-Therme arbeitet. "Es passieren jährlich so viele Badeunfälle - umso schöner, dass es nun wieder einige Nichtschwimmer weniger gibt!" red