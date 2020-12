Die Unternehmensstimmung in Deutschland hat sich im Dezember trotz neuer Corona-Beschränkungen aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, stieg zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 92,1 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einer Eintrübung auf im Schnitt 90,0 Punkte gerechnet. Der Corona-Lockdown treffe zwar einzelne Branchen hart, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Die deutsche Wirtschaft insgesamt zeigt sich jedoch widerstandsfähig." Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für das nächste halbe Jahr wurden von den befragten Unternehmen besser bewertet.

In den betrachteten Branchen hellte sich das Geschäftsklima bis auf den Bau auf, wo es stagnierte. Selbst im Dienstleistungssektor, der stark von den neuen Corona-Beschränkungen betroffen ist, hellte sich die Stimmung leicht auf. In der Industrie stieg das Geschäftsklima sogar deutlich. Die Branche ist aber auch weniger stark vom Lockdown getroffen.

Volkswirte blieben bei ihrer Einschätzung vorsichtig: Die Stimmung habe sich zwar verbessert, dennoch sei die kurzfristige Perspektive wegen des neuen Lockdowns getrübt. dpa