Woss ich nuch souch wollt, ... etz hoamme es "Rudschn" aa üübeschtanna, no khoo uns nex mää umhaab. Su langsam iss an ja werglich di Deggn aufn Kuopf gebolllet, walls nije blouß aa schdilla Noacht gejm hodd, sonden douchanoacht woahs ze rujch. Dä Schdoammdiesch midd sein Leudsgeblaude hodd mich gfejhlt wie en Duopf dä Deggl. En Noachbe Hann, als Widdmoo allaa in sein gruoßn Haus, hou ich beouboacht, desse di Hausdüe naus is unn hodd bei sich sälbe geklinglt, blouß desse sich eibild khoo es künnt aas.

Zamma middn Hann - ze zweid doffdme ja feie - hou ich füe Villsöäffde - ää, Silväsde ann huochindellendn Ploo füe an schönn rujchn Oamd gemachd unn aa doudenouch richdich eikhafft. Es neua Joah, hou ich inn Äff-Dej gelejsn, dudd sich ja überoll ze annera Zeitn eischdelln. Ze Oamd umma Fümpfa iss luosganga: Midd Reiswei hoamme aufs Neujoah inn Beking oogschduoßn. Alla Schtund woah me wu-annesch unn hoamm Brost gemacht, um Sechsa in Dhailand unnsuweide. Auf Neuna zuu mussd dä Hann wejche di Schpärrschtund haam, sei Ratzjoon Schnabbes hodde hammwaddsich unden Mandl veschdeckt, wall sa ja in Dubai öffndlich nex sauf döffn. Doann woah alledings midd aamoll rebbo. Wall, umma Zehna hou ich di Wodkaflaschn aufgemacht unn Neujoah in Mosgau gfeiet. Dä Räst iss Schweigen, unnen eichna Joahreswechsl umma Zwölfa hou ich aweng zammgeliedet middn Kuopf auf di Dieschplattn veschloufn. A schöjna schdilla Noacht woah dess oon ledsdn Douch in aldn Joah heue!

A seh schdilla Noacht hodd a Schweize Windeschbott-Doof ze Weihnoachtn khoatt, unn aa di nächstn Douch woahn äußest rujch. 420 briddischa Schie-Uelaube hejtn dodda inn ihra Zimme in Kwarandääne bleib müssn, oabe si hoamm an kozzfrissdichn Brexidd voogezuong unn sen middranoachts gedürmt. Goah kha schdilla Noacht hoamm di Älden ve aane 24-Jährichn in Wissmaa oo Heilichoamd khoatt. Des (Uu-) Döchdela hoddena nähmlich Blätzla midd ann guutn Schuss Hasch gebackn. No mussdn sa wejche Daue-Floddn-Oddo unn Kreislaufbrobbleme nein Kroanggnhaus. Die Büchs hodd scheins des Hei-lich foaldsch veschdanna, di Bollizei hodd doann aa in ijen Bericht ve ann "High-lichen Abend" gschriem. - Fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdich, eue Schosch!