Stiftung unterstützt die Transplantationsforschung

Bis zu zehn Prozent aller Organtransplantationen in Deutschland werden bei Kindern durchgeführt. Auch weil immer noch zu wenig Menschen zur Organspende bereit sind, sollen die transplantierten Organe im Körper der Empfänger so lange wie möglich gesund erhalten werden. Im Forschungslabor der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen arbeitet André Hörning seit 2014 an der Entwicklung einer wirksamen Therapie, die die vollständige und dauerhafte Akzeptanz des verpflanzten Organs bei transplantierten Kindern ermöglicht.

Von Stiftungsvorstand der Manfred-Roth-Stiftung, Wilhelm Polster, und Stiftungsratsmitglied Klaus Teichmann der Fürther Manfred-Roth-Stiftung erhielt die Forschungsgruppe Hörnings dafür jetzt eine Spende in Höhe von 40 000 Euro. Durch das Matching-Funds-Programm der Forschungsstiftung Medizin am Uni-Klinikum Erlangen wird die Spende auf insgesamt 54 000 Euro aufgestockt.

"Das gestiftete Geld unterstützt ein Forschungsprojekt, bei dem wir in einem experimentellen Verfahren die Herzverpflanzung am Mausmodell untersuchen. Durch die Anwendung neuer Immunsuppressiva konnten wir bereits eine deutlich verminderte Abstoßungsreaktion des transplantierten Organs erreichen im Vergleich zu den bisher angewendeten herkömmlichen Therapien", erläutert André Hörning.

Abgesehen von den Nebenwirkungen der Immunsuppressiva besteht das Risiko eines Versagens des Spenderorgans, das zehn bis 15 Jahre nach der erfolgreichen Transplantation auftreten kann.

Körpereigene Stammzellen

Deshalb verpflanzt die Forschergruppe Hörnings zusätzlich körpereigene Stammzellen aus dem Knochenmark des Empfängers in das Gewebe des Spenderorgans. Da sich diese Zellen kontinuierlich erneuern, kann das transplantierte Organ langfristig am Leben erhalten werden.

Hörning: "Wir wollen eine Therapie entwickeln, die langfristig sicherstellt, dass das Organ funktioniert. Damit können transplantierten Kindern weitere Eingriffe und das Warten auf ein weiteres Spenderorgan erspart werden." red