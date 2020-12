Mit einer Zuwendung von etwa 7500 Euro ermöglichte die Koinor-Horst-Müller-Stiftung die Anschaffung eines professionellen Trinkwasserspenders und eines Defibrillators für das Schulhaus der Staatlichen Berufsschule Lichtenfels. Bei der offiziellen Übergabe der Geräte durch die Vertreterin der Stiftung, Ina Kober-Naumann, bedankte sich Schulleiter Hans-Jürgen Lichy im Namen der Schulfamilie für die Unterstützung. Die Anschaffung der beiden Geräte sei schon länger geplant gewesen. Die Nachricht von der Übernahme der Finanzierung durch die Stiftung habe in einer Zeit, die hauptsächlich von schlechten Nachrichten geprägt sei, eine ganz besondere Strahlkraft besessen.

Am Trinkwasserspender können Schüler sowie Lehrkräfte nun aufbereitetes Wasser mit oder ohne Kohlensäure kostenlos in selbst mitgebrachte Gefäße abfüllen und so ihren Getränkebedarf während des Schultages decken. Der Schulleiter betonte, dass der Verzicht auf Einwegbecher ein wesentlicher Beitrag auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Schulhaus sei. Auch sollen mit der kostenlosen Abgabe von Trinkwasser die Schüler ermuntert werden, ihren Konsum zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke einzuschränken. Beide Aspekte, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung, seien Ziele im Schulentwicklungsprogramm der Lichtenfelser Berufsschule, der für das Jahr 2020 jüngst das Prädikat "Umweltschule in Europa - Internationale Nachhaltigkeitsschule" verliehen wurde.

Die Bereitstellung eines Defibrillators verbessert die Möglichkeit der Ersten Hilfe bei medizinischen Notfällen ganz wesentlich. Durch die Anbringung an einer zentralen Stelle ist das Gerät auch von der Sporthalle aus zu erreichen, in der neben dem Schulsport auch allabendlich Vereinssport stattfindet. red