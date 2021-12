Im 17. und 18. Jahrhundert trieben in Oberfranken noch Raubritter und Strauchdiebe ihr Unwesen. Eine abenteuerliche Geschichte verbindet sich mit der Martersäule, die neben dem Marktschorgaster Schulhaus steht. Martern waren schon sehr früh aus verschiedenen Gründen errichtet worden - oft auch aus Dankbarkeit oder zur Ehre der Gottesmutter Maria. Die Marktschorgaster Marter wurde vor 32 Jahren über das Programm der Dorferneuerung saniert. Setzen lassen hatte sie vor 320 Jahren der in Marktschorgast geborene Lorenz Kraft, weil er nur knapp einem Überfall von Strauchdieben entgangen war. Er hatte 1681 in Ingolstadt geheiratet und war dort als Lederer in den Bürgerstand aufgenommen worden. Lorenz Kraft kam eines Abends mit seinem vollbeladenen Planwagen in das damals von Mauern umgebene Marktschorgast. Hinter ihm lag eine beschwerliche Reise, auf der er nur knapp Überfällen entgangen war.

Die von ihm gestiftete 3,20 Meter hohe Standsteinmarter hat einen bauchigen Sockel, einen runden Schaft mit blattartigen Verzierungen und ein Kapitell mit Blättern und Schnecken. Am Aufsatz findet man vier Nischen mit Reliefs der Madonna und des heiligen Laurentius mit Rost und Siegespalme. Zu sehen sind auch ein Kruzifix und die Inschrift "Gott Zu lob/und Ehr hat Lor-/enz Kraft Roth/gerber von In/gelstatt diese Ma/rterseulen setzen/lassen/1701". Prei.