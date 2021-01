"Heller denn je..." - in diesem Sinne fand in der Pfarrei Herz Jesu/Bad Kissingen die Sternsingeraktion statt, wie Pfarrer Gerd Greier mitteilt. In der Stadtpfarrkirche Herz Jesu und in der Jakobuskirche liegen auch nach dem 6. Januar "Segenstütchen" (mit einem Segensgebet, Segensspruch für die Türen, Spendemöglichkeit, um Kindern weltweit zum Segen zu werden). Diese Tütchen stehen zudem vor der Tür des Pfarrbüros, in manchen Geschäften und werden bei Bestellung im Pfarrbüro (Tel.: 0971/699 82 80, E-Mail pfarrei.bad-kissingen@bistum-wuerzburg.de) auch nach Hause in den Briefkasten gebracht. Dieses Angebot läuft ebenfalls nach dem 6. Januar weiter. Eine Sternsingerpruppe hat auch ein Video aufgenommen, besonders zum Anschauen und Anhören in den Seniorenheimen und Kliniken oder zu Hause (ein Link findet sich auf der Homepage: www.katholischekirchebadkissingen.de). Unser Foto zeigt das Team, das den Film zur Sternsingeraktion erstellt hat. Foto: Gerd Greier