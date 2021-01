Großen Zuspruch erhielten die Sternsinger an ihren Stationen in Hemhofen und Zeckern am Wochenende. Unter Einhaltung der Corona-Regeln konnten sich alle Bürger den Segen als Aufkleber oder in Form von Kreide vor Ort abholen. In den drei Stunden konnten so 2270 Euro für die Aktion "Sternsinger" eingenommen werden. Hinzu kommen noch Spenden aus den katholischen Kirchen, der Apotheken-Station sowie von direkten Überweisungen. Deren Höhe wird erst nach dem 2. Februar ermittelt, denn bis zu diesem Tag "Mariä Lichtmess", dem Ende der Weihnachtszeit, wird in diesem Jahr für das Kindermissionswerk gesammelt.

Weiterhin können Interessenten einen digitalen Sternsinger-Besuch unter www.sternsinger.de abrufen. Spenden können direkt auf das Pfarrei-Konto, IBAN: DE08 7636 0033 0003 3000 64, Stichwort: "Sternsinger", überwiesen werden. hr