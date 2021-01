Der Festgottesdienst am 6. Januar in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Kronach mit der Segnung und Aussendung der Sternsinger ist immer etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie in Kronach vieles anders. Doch der Segen bleibt nicht aus. In der Stadtpfarrkirche St. Johannes, der Klosterkirche, der Spitalkirche und in St. Marien in Höfles kann der Sternsingersegen in den Kirchen abgeholt werden, teilt das Pfarramt mit. Dort findet man einen Segen in Papierform. Die Aktion "Sternsingen" geht in diesem Jahr bis Anfang Februar. Zusätzlich gibt es den Segen auf der Homepage der Katholischen Pfarrei Kronach zu sehen (www.pfarrei-kronach.de). Spenden für das Kindermissionswerk der Sternsinger sind auf das Konto der Kath. Kirchenstiftung Kronach, IBAN DE 90 7715 0000 0240 0020 14, mit dem Stichwort "Sternsinger 2021" möglich. red