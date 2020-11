In der Weihnachtszeit hat man verschiedenste Bilder von Sternen im Kopf: zarte Papiersterne, kunstvolle Strohsterne, leckere Zimtsterne - es gibt eine unendliche Vielzahl an Sternen. Der Stern gilt als Weihnachtssymbol schlechthin.

Sterne sollen Licht ins Dunkel bringen, sie stehen für Hoffnung, Mut und Zuversicht, gerade in diesem Jahr. Wer möchte, bastelt einen Stern oder bringt ein schönes Exemplar von zu Hause mit und wirft es in den Briefkasten der Begegnungsstätte "Insel" in der Bamberger Straße 21 in Forchheim. Mit Hilfe aller abgegebenen Sterne wird das Fenster der Begegnungsstätte gestaltet. Alle, die an der Begegnungsstätte vorbeigehen, wählen ihren Lieblingsstern und "pflücken" sich diesen gedanklich. Dieser Stern soll als persönlicher Glücksstern Kraft schenken und zeigen, dass man nicht alleine ist. red