Einstimmig wurde Anja Buchdrucker bei der Jahresversammlung der "Treble Tappers", dem ersten Stepptanzverein Kulmbachs, zur Vorsitzenden gewählt. Die seit mehr als 15 Jahren aktive irische und amerikanische Stepptänzerin löst den bisherigen Vorsitzenden Werner Kintzel (Mitte) ab, der seit der Gründung 2008 den Verein geleitet hat. Werner Kintzel will in Zukunft als Stellvertreter weiterhin sein Knowhow und seine guten Kontakte zur Welt des Sports einbringen. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Masching tritt in die zweite Riege des Vorstandes zurück. Mit weiteren Aufgaben im Vorstand verbleiben im Amt Nina Pittroff, Karin Oschmann als Kassier, Simone Kinitz und Julia Hatter. red