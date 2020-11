Ein Angestellter eines Supermarkts in der Erlanger Innenstadt hat am Samstag kurz nach 19 Uhr ein Trio beobachtet, das Alkoholika und Tabakerzeugnisse im Wert von 72 Euro mitgehen ließ. Nachdem die drei Jugendlichen den Laden verlassen hatten, ohne die Ware zu bezahlen, wollte der Detektiv sie im Bereich des Zuganges anhalten. Eine 14-jährige Schülerin drückte laut Polizeibericht daraufhin den Detektiv weg, so dass ihr zunächst die Flucht gelang. Nachdem der Angestellte ihre 16-jährige Mittäterin festhalten wollte, schlug diese unvermittelt und heftig auf den Mann ein, biss nach ihm und spuckte ihn an.

Trotz der heftigen Gegenwehr gelang es dem Mann, die Tobende bis zum Eintreffen einer Streife der Erlanger Polizei festzuhalten. Die Jugendliche trat auch nach den eingesetzten Beamten und beleidigte diese unflätig. Weiterhin spuckte sie einen Beamten an. Nachdem die Beamten die 16-Jährige fixieren konnten, wurde sie zur Dienststelle gebracht. Im Zuge des Gerangels mit den Beamten verlor die 16-Jährige noch eine Plastiktüte mit einer geringen Menge von Marihuana. Der beteiligte 16-jährige Junge verhielt sich dagegen ruhig und wartete das Eintreffen der Polizei ab.

Die bereits geflüchtete 14-Jährige konnte kurze Zeit später von Zivilbeamten im Bereich des Bahnhofes zunächst widerstandslos festgenommen werden. Bei ihr wurde noch Diebesgut aus dem Supermarkt gefunden. Auch die 14-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Dort versuchte sie, einer Beamtin ins Gesicht zu spucken. Dies konnte jedoch verhindert werden.

Nicht der erste Vorfall

Bei den folgenden Überprüfungen der Personalien stellten die Beamten fest, dass die beiden Mädchen bereits am Mittwoch vergangener Woche eine Passantin aus nichtigem Grund in einem Bus niedergeschlagen hatten. Zudem stehen beiden im dringenden Tatverdacht, am Montag vergangener Woche einer Elfjährigen mit Gewalt ein Handy abgenommen zu haben. Zuvor attackierten sie die Elfjährige, schubsten sie in eine Hecke und schüchterten sie durch Schläge bzw. Drohungen ein.

Die Staatsanwaltschaft stellte gegen die beiden Wiederholungstäterinnen Haftantrag. Nach einer Vorführung der beiden Mädchen am Sonntag beim zuständigen Amtsgericht wurde gegen beide Täterinnen Haftbefehl erlassen. Der 16-jährige Begleiter der beiden Mädchen wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen die beiden Mädchen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, räuberischen Ladendiebstahls, Körperverletzung und Beleidigung sowie räuberischer Erpressung eingeleitet. pol