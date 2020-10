Auf der Mitgliederversammlung der Liberalen Kommunalpolitiker Bayerns in Kupferberg (Landkreis Kulmbach) wurde Stefan Wolf aus Gundelsheim, örtlicher Gemeinderat und Ortsvorsitzender der FDP, in den Landesvorstand gewählt. Dort soll er die Rolle des "Oberfrankenbeauftragten" übernehmen.

Kommunal verankern

"Wir möchten die nächsten Jahre dafür nutzen, kommunalpolitisches Wissen und Erfahrung untereinander auszutauschen, uns gegenseitig vor Ort zu unterstützen und kommunal stärker zu verankern. Hier stehen wir in Oberfranken noch am Anfang, jedoch wollen wir diesen Weg bestreiten, zum Beispiel über die Einrichtung eines festen oberfränkischen Arbeitskreises innerhalb der Liberalen Kommunalpolitiker Bayerns," so Stefan Wolf laut einer Pressemitteilung über seine Ziele.

Die Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker Bayerns ist als eingetragener Verein organisiert, der allen interessierten kommunalpolitisch Tätigen und Interessierten offensteht. Er will laut eigenen Aussagen "liberales Gedankengut" kommunalpolitisch stärker verankern. red