Die evangelisch-lutherische Christuskirche lädt am Donnerstag, 24. Dezember, zu fünf Gottesdiensten ein: 14 Uhr Familienchristvesper, 15.30 Uhr Familienchristvesper, 17 Uhr Christvesper, 19 Uhr Christvesper, 20 Uhr Christmette. Platzkarten können im Pfarramt, in der Kindertagesstätte oder im Froscher-Markt (Forchheim) abgeholt werden. Die Christmette wird auf 20 Uhr vorverlegt und soll höchstens 40 Minuten dauern. Rund um die Friedenskirche in Eggolsheim gibt es einen Gottesdienst als Stationenweg. Dieser kann von Familien und kleinen Gruppen von 15 bis 17 Uhr individuell gestartet werden. Er dauert circa 30 Minuten. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bei Carsten Schür unter Telefon 09545/442-2888 anzumelden. Eine Andacht von Pfarrer Knut Cramer, die Lesung der Weihnachtsgeschichte und weihnachtlicher Gesang aus der Friedenskirche finden sich ab 24. Dezember auf dem Youtube-Kanal "Evangelisch in Forchheim". red