Startschuss mit Handbremse

Mal eben schnell eine Runde ins Fitness-Studio - das Caerobics in Kronach liegt für Susanne und Achim Durynek nur einen Katzensprung von der heimischen Wohnung entfernt. Auf diese liebgewonnene Routine, der die Eheleute seit Jahren mehrmals die Woche nachgehen, mussten sie in den vergangenen zwei Monaten verzichten.

"Wir kommen immer zusammen. Ich mache gerne Yogilates, mein Mann geht so lange auf den Cross-Trainer", erzählt die sportliche Dame, während sie ihre Trainingsschuhe anzieht - allerdings nicht, wie gewöhnlich, in den Umkleiden, sondern im Eingangsbereich des Studios. In Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders. Umkleiden und Duschen sind gesperrt. Und so betreten die Eheleute das Studio bereits in voller Trainingsmontur, nachdem sie vorab einen Termin über die Homepage des Caerobics vereinbart haben. "Aber das ist in Ordnung. Wir sind froh, dass wir wieder kommen können."

Auch die Betreiberin des Caerobics, Carolin Schmidt, kann der von der Regierung verordneten Schließung inzwischen etwas Positives abgewinnen: "Wir haben versucht, das Beste draus zu machen, haben Kursräume, Duschen und Umkleiden renoviert - die darf momentan zwar niemand benutzen, aber bald sicher wieder." Wegen des Mindestabstands finden die Kurse maximal mit neun Teilnehmern statt - vor Corona waren es bis zu 20. "Wir müssen alle Zugeständnisse machen." Die Verteilung der Kursplätze und Trainingszeiten funktioniere jedoch gut, lange Wartelisten gibt es nicht.

Während des Trainings müssen die Mitglieder keinen Mundschutz tragen - sobald sie jedoch das Gerät wechseln oder zur Toilette gehen, ist die Maske Pflicht. Auch das dauerhafte Entlüften spielt eine große Rolle. Und natürlich ist die Flasche mit dem Desinfektionsmittel treuer Begleiter: Geräte und Matten werden nach jeder Nutzung desinfiziert. Für die Maßnahmen hat Schmidt Verständnis. "Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir schon früher wieder hätten öffnen können."

Hätte schlimmer kommen können

Aber es hätte schlimmer kommen können, findet Nina Grünbeck vom Charisma Fitness- und Wellnessclub. "Ich dachte schon: ,Oh Gott, was bekommen wir jetzt für Auflagen?'" Umso positiver wurde sie überrascht. "Unser Glück war, dass wir sehr viel Fläche zur Verfügung haben und kaum Geräte sperren mussten." Im Kursraum markieren Klebebänder die Abstände, die es einzuhalten gilt - mit zwei Metern sogar mehr als vorgeschrieben. Was die Geschäftsführerin besonders freut: Auch Physiotherapie und der Reha-Sport finden wieder statt. "Wir mussten die Leute immer wieder vertrösten. Das war nicht schön, denn die sind auf die Behandlungen angewiesen."

Als sich die Türen im Charisma wieder geöffnet haben, hätten bereits die ersten Mitglieder draußen gewartet. "Ich habe die letzten Wochen daheim mit Steinen als Gewichte trainiert", erzählt Lara Deinlein (17). Das sei jedoch kein Ersatz fürs Studio gewesen. Auch Silvia Lubina - seit 14 Jahren treues Mitglied - freut sich, wieder etwas für die Gesundheit tun zu dürfen: "Ich bin zum ersten Mal wieder da und finde es super - ändern können wir an der Situation eh nichts."

Resonanz noch verhalten

Und auch wenn die Stimmung im Charisma fröhlich und verständnisvoll ist: Zum Training vorab anmelden muss sich derzeit niemand, denn Platz ist reichlich vorhanden. "Wir merken schon, dass derzeit wenig los ist. Die Leute sind noch verhalten", vermutet Grünbeck, die hofft, dass sie über kurz oder lang wieder viele bekannte Gesichter sieht. "Bislang hatten wir keine einzige coronabedingte Kündigung. Ich habe wirklich die tollsten Mitglieder und Mitarbeiter der Welt, weil alle so viel Verständnis haben." Ein gesunder Körper ist schließlich die beste Waffe gegen das Virus.