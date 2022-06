Der Markt Elfershausen hat die Jugendlichen erstmals im Rahmen der Jugendarbeit zum Ferienprogramm in die Trampolinhalle SkyandSand nach Würzburg eingeladen. Spaß am Springen erlebten die 13 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesem Ferientag. Begleitet wurden sie von zwei Jugendbeauftragten des Marktes, Benedikt Müller sowie Ursula Mützel.

Ausklingen ließ die Ausflugsgruppe den gelungenen Tag in einem von den jungen Teilnehmern ausgewählten Speiselokal. Diese Ferienaktion war aber erst der Startschuss für weitere Events in den Ferien, die der Markt Elfershausen regelmäßig veranstalten wird und bei denen auf zahlreiche Teilnehmer gehofft wird, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde weiter heißt. red