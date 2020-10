24 Schüler der Berufsfachschule für Pflege haben im September die Ausbildung zur Pflegefachkraft am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz begonnen. Dieser neue Ausbildungsberuf, eine Kombination aus Kranken-, Alten- und Kinderpflege, beginnt mit einem zweijährigen generalistischen Teil. Im dritten Lehrjahr können die angehenden Pflegefachkräfte ihr Wissen in dem von ihnen gewählten Spezialgebiet vertiefen.

Die dreijährige Ausbildung umfasst mindestens 2100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht und 2500 Stunden Praxis. Die Ausbildungsvergütung beträgt im ersten Lehrjahr gut 1100 Euro, 1200 Euro im zweiten und 1300 Euro im dritten Jahr. Ein Schnupperpraktikum half bei der Berufswahl.

Auf die Frage, warum er die Ausbildung zur Pflegefachkraft gewählt hat, wies Christian Schwinn auf die Überzeugungskraft seiner Freundin hin. Sie sei Altenpflegerin und habe vom Beruf geschwärmt. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Strullendorf komme er oft mit Menschen in Kontakt, denen man helfen müsse, sagte der frisch gewählte stellvertretende

Klassensprecher. Vorher war der 32-Jährige als LKW-Fahrer tätig, ein einsamer Beruf, wie er findet.

Ein Praktikum in der Akutpflege in der Steigerwaldklinik in Burgebrach gefiel ihm, und nach dem Vorstellungsgespräch mit dem Schulleiter der Berufsfachschule, Andreas Schneider, war der Vater von drei Kindern endgültig überzeugt davon, einen Neuanfang zu wagen. Auf

die Forchheimer Schule sei er durch das Internet aufmerksam geworden.

Schulleiter Schneider hob die Vorteile der neuen Ausbildung hervor: Die/der Pflegefachfrau/-mann ist ein europaweit anerkannter Bildungsabschluss. Der gesamte Lehrstoff ist noch mehr auf die Sichtweise des Patienten ausgerichtet. "Die Pflege ist ein hochanspruchsvoller Beruf, denn es ist die verlässliche Pflegekraft, die den Patienten durch dessen gesamten Krankenhausaufenthalt begleitet, und zumeist sogar den engsten Kontakt zu ihm hält", unterstrich er. red