Startschuss für den Naturwettbewerb

Zum 25. Mal wird der Naturschutzpreis der Vereinigten Raiffeisenbanken in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden für Gartenbau und Landespflege Forchheim und Erlangen-Höchstadt ausgeschrieben. In diesem Jahr lautet das Thema "Ökologischer Nutz- und Ziergarten zur Selbstversorgung und als Rückzugsort zur Entspannung". Dotiert ist der Wettbewerb wieder mit 5000 Euro. Es sollen Gärten prämiert werden, bei denen die Kombination aus ökologischem Nutzgarten und den Bereichen zur Entspannung und Erholung besonders gelungen ist. Teilnahmeberechtigt sind Bürger im gesamten Geschäftsgebiet der Vereinigten Raiffeisenbanken. Die Preisträger der ersten drei Plätze aus den drei vergangenen Jahren können nicht erneut prämiert werden. Die Ausschreibungsunterlagen gibt es bei den Vereinigten Raiffeisenbanken und unter www.raibank.de/naturschutz. Anmeldungen werden bis zum 31. Juli in allen Geschäftsstellen der Bank sowie bei den Kreisverbänden für Gartenbau und Landespflege Forchheim und Erlangen-Höchstadt entgegengenommen. red