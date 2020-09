Start ins neue Schuljahr um 8 Uhr

Das neue Schuljahr beginnt und die Dr.-Roßbach-Grundschule an der Kronacher Straße gibt bekannt: Am Dienstag, 8. September, startet der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8 Uhr. Treffpunkt ist der Pausenhof - die Klassenlehrer werden die Schüler dort abholen. Für die Schulneulinge der 1. Klassen findet die Schuleingangsfeier um 10 Uhr im Pausenhof der Schule statt. Der Unterricht endet in der ersten Schulwoche für alle Klassen um 11.20 Uhr. Für die Schüler aus den Ortsteilen gelten folgende Abfahrtszeiten der Schulbusse: Buslinie Trieb, 7.35 Uhr Sportplatz Trieb, 7.38 Uhr Degendorf, 7.40 Uhr Krappenroth; Buslinie Mistelfeld: 7.20 Uhr und 7.36 Uhr Mistelfeld (Haltestelle Weiße Leite), 7.40 Uhr Mistelfeld (Haltestelle Feuerwehrhaus), 7.39 Uhr Klinikum/Hauptstraße. Im neuen Schuljahr besuchen 223 Schüler, aufgeteilt in zehn Klassen die Schule. Die durchschnittliche Klassenstärke beträgt 22,3 Schüler. Folgende Lehrkräfte unterrichten: Katharina Ganzmann (1a), Christine Schmidt (1b), Monika Rübensaal (2a), Carolin Hartmann (2b), Cornelia Kassens (2c), Lisa Schwarzkopf-Emde (3a), Svenja Zwack (3b), Bettina Pfeuffer (3c), Lisa Grosch (4a), Matthias Pellmaier (4b). Zusätzlich unterrichten folgende Lehrkräfte: Rektorin Pia Löffler, Religionspädagogin Daniela Lange (ev. Religion), Religionspädagoge Simon Croner (ev. Religion), Religionspädagogin Veronika Fath (kath. Religion), Pastoralreferent Thomas Reich (kath. Religion), Religionspädagoge Klemens Meyer (kath. Religion), Marianne Gutgesell (Förderoberlehrerin), Annette Preis (FOL für WG), Angelika Bittermann (FOLin für WG), Franziska Knoblach (LAA). red