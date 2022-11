Die fünfte Jahreszeit beginnt ja eigentlich immer am 11. November, in Münnerstadt aber traditionell am ersten Samstag danach, heuer also am 12. November. Nach der coronabedingten Zwangspause wird der Elferrat der Kolpingsfamilie Münnerstadt mit einer öffentlichen Veranstaltung in die Faschingssession 2022/2023 starten.

Am Samstag ziehen um 10.45 Uhr der Elferrat und die Garden, musikalisch unterstützt von der Stadtkapelle, vom Oberen Tor zum Marktplatz. Bei einigen Mitgliedern von Kaufhaus Mürscht halten sie an, um Musik zu machen und zu tanzen.

Um 11.11 Uhr wird dann vom Bürgermeister die Herausgabe der Rathausschlüssel gefordert, bei Nichtbefolgung das Rathaus gestürmt. Danach wird am Marktplatz die Session offiziell eröffnet und das Motto "Zeitenwende" verkündet. Neben einem Tanz der Elferratsgarde ist mit Überraschungen und Aktionen zu rechnen, heißt es vom Veranstalter.

Für Essen und Getränke sei gesorgt. Die Bevölkerung solle den Elferrat durch Anwesenheit und gute Laune zu unterstützen. Am Nachmittag ab etwa 15 Uhr werden verdiente Narren im Saal des Hotels Tilman von einem Vertreter des Fastnachtverband Franken geehrt. Es gibt einen gemütlichen Ausklang. red