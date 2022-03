In der Vhs-Außenstelle Bad Brückenau startet am Dienstag, 16. März, die Kursreihe "Hatha Yoga". Ziel des Kurses ist es, mittels verschiedener Übungen körperliches Wohlbefinden und Gelassenheit zu erlangen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Musikschulgebäude. Am Samstag, 19. März, steht das Backen von Schokoladen-Talern auf dem Programm. Beginn ist um 11 Uhr in der Küche der Bad Brückenauer Mittelschule. Der Kurs "Vipassana-Meditation" findet von Freitag, 18. März, bis Sonntag, 20. März, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Musikschulgebäude, die Fortführung ist am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-kisshab.de oder zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek Bad Brückenau. sek