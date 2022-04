Mit den Osterferien beginnen die Sanierungsarbeiten am Jörgentor, die ein Jahr andauern werden. Beim Aufbau des Gerüstes in der Woche vor Ostern (ab 11. April) in den Sommerferien und beim Abbau im April 2023 wird die Jörgentorgasse voll gesperrt.

Das Fachwerk weist erhebliche Schädigungen auf. Nun wird die Dacheindeckung abgenommen, ein Notdach aufgebracht und später wieder eingedeckt. Dann geht es an die beiden Fachwerk-Stockwerke. Für die Arbeiten muss der gesamte Turm eingerüstet werden, während der ein Jahr andauernden Arbeiten kann es zu unterschiedlichen Zeiten zu Einschränkungen und Sperrung der Durchfahrt kommen, teilte das Büro Schlicht Lamprecht Architekten mit.

In den Osterferien wird das Gerüst aufgebaut, wobei die Durchfahrt in der ersten Woche voll gesperrt ist. Bis Ende Mai sollen die schadhaften Teile abgebaut sein. Im August und September wird das Tor ebenfalls optional gesperrt. Die Sanierung des Fachwerks soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein, bis Ende März 2023 werden die Fassade und das Dach wiederhergestellt. In den Osterferien 2023 wird das Gerüst abgebaut, wobei noch einmal voll gesperrt werden muss.