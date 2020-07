Starker Saisoneinstieg der Höchstadter in Regensburg

Noch vor vier Wochen wollte keiner so richtig an eine ansatzweise "normale" Leichtathletik-Saison glauben, mit den ständigen Corona-Lockerungen erwachte aber schnell auch das Wettkampfgeschehen, vor allem in Bayern und in der Schweiz. Diesen Umstand nutze Brian Weisheit vom LSC Höchstadt, um bei den Schweizer Meisterschaften über die 3000 m Hindernis als Gast seine Bestleistung aus dem Vorjahr auf Anhieb um sechs Sekunden auf 8:58,46 Min. zu verbessern. Damit wurde er starker Vierter in Buchholz.

Eine Woche später folgte das erste Läufermeeting in Regensburg. Auf der beschaulichen Anlage direkt auf der der Donauinsel merkte man allen Beteiligten an, dass sie hungrig auf Wettkämpfe waren. So kam es nicht von ungefähr, dass es Bestleistungen nur so hagelte. Den Anfang machte Jan Lenfert (U20) in seinem ersten Bahnwettkampf für den LSC Höchstadt. Von der LAC Quelle/Fürth im letzten Sommer nach Höchstadt gewechselt, wurde er für sein konsequentes Training mit einer Bestzeit über 1000 m von 2:35,62 Min. belohnt. Im C-Lauf über 3000 m verbesserte sich Geoffroy Jadoul auf starke 8:47,96 Min.

Brian Weisheit stellte sich im A-Lauf der nationalen Spitze. Der erste Kilometer in 2:43 Min. schien zu schnell, aber er kämpfe sich durch und zeigte auf den letzten 400 Metern ein starkes Finish. Am Ende stand für ihn eine nationale Spitzenzeit von 8:13,57 Min. und Platz 8 in der Ergebnisliste.

In einem gemischten Schülerrennen über 800 Meter verbesserte sich Mark Franz (M14) auf starke 2:22,89 Min. Der ein Jahr jüngere Tim Freudenberger kam ebenfalls mit persönlicher Bestzeit von 2:26,27 Min. ins Ziel. Im C-Lauf über 800 m der Männer kämpften zwei Höchstadter um neue Bestzeiten. Das bessere Ende hatte Jan Lenfert in 1:56,48 Min. für sich. Das bedeutete gleichzeitig auch die Qualifikation zu den deutschen U20-Meisterschaften Anfang September in Heilbronn. Geoffroy Jadoul haderte etwas mit seinem Endspurt und finishte in 1:57,07 Min.

Ein weiteres Feuerwerk brannte Brian Weisheit auf der für ihn sehr kurzen 800-m-Strecke ab. Im Hauptlauf rannte er lange dem Feld hinterher, um auf der Zielgeraden an allen seine Konkurrenten vorbeizufliegen In 1:53,31 Min. gewann er das Rennen. Zeitgleich absolvierte Niklas Buchholz eine komplette Testwoche mit dem Bundeskader am IAT in Leipzig. Coronabedingt konnte eine noch nie dagewesene Bandbreite an Tests durchgeführt werden, die alle zusammen ein sehr starkes Bild des Höchstadters abgaben. Zum Abschluss absolvierte der komplette Kader einen 2000-m-Hindernis-Testlauf. Hier purzelten reihenweise die Bestleistungen, der Sieger Karls Bebendorf bleib nur eine Sekunde über dem deutschen Rekord. Niklas Buchholz präsentierte sich hier auch stark und kam in 5:37,17 Min. ins Ziel. mam/moe