Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestags beziffert den Umsatzrückgang in der Kultur- und Kreativwirtschaft für das Jahr 2020 auf insgesamt 22,4 Milliarden Euro. Rund 260 000 Unternehmen und mehr als 1,8 Millionen Menschen seien im Kultursektor tätig.

Um auf die prekäre Situation der Kunst- und Kulturschaffenden aufmerksam zu machen, hatten die Künstler Angelika und Beka Gigauri am vergangenen Donnerstagabend eine "Mahnwache für Kunst und Kultur" auf dem Kulmbacher Marktplatz organisiert. "Wir müssen uns neu formieren und mit neuen Inhalten auseinandersetzen, versuchen, neue Gedanken für die Zukunft zu kreieren. Der schöpferische Geist ist wichtig für die Seele", so Angelika Gigauri.

Ihr zur Seite stand Carola Muysers, Kunsthistorikerin aus Berlin. "Trotz der Lockerungen sind wir längst nicht aus dem Defizit heraus, und wir fordern, dass 28 Milliarden Euro Defizit wieder an die Kultur zurückfließen", sagte sie. "Und jetzt befinden wir uns in einer Art Echo-Zeit, die Kunstfreunde sind noch in Schockstarre, dabei sollten wir uns alle jetzt der Kunst wieder zuwenden." Letzteres ein Wunsch, den auch Musiker Siggi Michl so unterschreiben kann. Er war am Donnerstag auf den Kulmbacher Marktplatz gekommen, um mit seiner Musik dazu aufzufordern, wieder mehr aufeinander zuzugehen. Die Mahnwache wurde unter anderem durch musikalische Beiträge von Siggi Michl, Fernando Kramarczyk und Kalender und Tänze von Heike Bartsch aus Berlin bereichert.