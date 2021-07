Die Leidenschaft eines jungen Mannes für laute Musik rief in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf den Plan. Der 25-Jährige feierte eine Party. Über das Saaletal hinweg bis in die Innenstadt von Hammelburg sorgten starke Bässe dafür, dass bei der Polizei Beschwerden eingingen. In der Folge war die Streife mehrfach vor Ort. Da trotz der Aufforderungen die Musik nicht leiser wurde, leitete die Polizei Hammelburg ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 25-Jährigen ein. Er muss nun laut Polizei mit einem Bußgeld rechnen. pol