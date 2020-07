Star Wars-Artist Bailey bei Späth

Die Agentur, die den amerikanischen Altmeister der Pop Art James F. Gill exklusiv vertritt, ist nun auch offizieller Marvel- und Disney-Agent für Deutschland. Sie ermöglicht es der Galerie Späth in Coburg, Wiesenstraße 22, Telefon 09561/247688), originale Zeichnungen des offiziellen Lucas-Film und Disney-Zeichners Robert Bailey anzubieten. Robert Bailey hat auf Betreiben von George Lucas bereits in den 70er Jahren an den Star Wars-Visionen mitgearbeitet. Zu seinen Sammlern gehören neben George Lucas Stars wie Harrison Ford, John Travolta, Tom Cruise und die inzwischen verstorbene Carrie Fisher. Beate Heller, Bernd Späth und Bernd Hohenstein freuen sich auf Besucher, die nach den Sternen greifen wollen. Repro: Galerie Späth