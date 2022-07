Bad Kissingen vor 13 Stunden

Treffen

Stammtisch für Radentscheid

In Münnerstadt hat man sich entschieden, den Schottergärten in der Zukunft ein Ende zu bereiten, in Bad Kissingen ist der Weg dorthin noch etwas steinig. Der Öko-Stammtisch von Bündnis 90/ Die Grünen...