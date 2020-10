Wie stopft Bamberg das sich wohl auf mindestens 45 Millionen Euro summierende Loch im 300-Millionen-Euro-Haushalt, das die Corona-Krise im nächsten Jahr hervorruft? Auf diese belastende Frage zeichnen sich erste Antworten ab. Eine lautet: Die städtischen Ämter müssen 25 Prozent bei ihren Kosten einsparen. Das wird alle Bereiche treffen - mit am härtesten wohl die Kultur. Von "massiven Auswirkungen auf Veranstaltungen und Projektförderung" spricht auf FT-Nachfrage deshalb die Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar. Sie sagt wörtlich: "Es ist ganz, ganz bitter in einer Zeit, in der Kulturschaffende ohnehin mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn hier gestrichen wird." Zudem würde es 2,5 Prozent weniger Geld für am finanziellen Tropf der Stadt hängende Einrichtungen wie die Musik- und die Volkshochschule oder das E.T.A-Hoffmann-Theater geben. In der Folge ist auch ein Abbau von Stellen nicht auszuschließen. Eine detaillierte Streichliste für den Haushalt von Finanzreferent Bertram Felix wird nächste Woche dem Stadtrat vorgelegt und diskutiert. mm