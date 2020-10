Der Markt Ebensfeld hat im Frühjahr beschlossen, ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) erarbeiten zu lassen. Das Isek hat die Aufgabe, durch eine themenübergreifende Herangehensweise Entwicklungsziele und Projekte für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung des Marktes Ebensfeld zu definieren. Das betrifft neben der Siedlungsentwicklung auch Themen wie Verkehr, Demografie und Soziales, Gewerbeentwicklung und Einzelhandel, Tourismus und Naherholung oder Energie. Grundlagen für die konzeptionellen Überlegungen bilden fachliche Auswertungen und Einschätzungen, aber auch eine Beteiligung der Ebensfelder Bevölkerung durch Veranstaltungen und Befragungen sowie Bestandserhebungen der Planer. In einem ersten Schritt werden die Planer in den kommenden Tagen eine Erhebung des aktuellen Bestandes an Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben durchführen. Die Mitarbeiter der Büros werden die Betriebsinhaber auch darum bitten, die Verkaufsflächen und Sortimente erheben zu dürfen. Ziel des Themenfeldes Einzelhandel ist es, Handlungsbedarfe einer städtebaulich geordneten und an den Versorgungsansprüchen der Bevölkerung ausgerichteten Einzelhandelsentwicklung in Ebensfeld aufzuzeigen. red