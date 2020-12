Mitarbeiter und Geschäftsführung der Stadtwerke Bamberg haben zusammengelegt und dem Hospizverein Bamberg e.V. insgesamt 5985 Euro für seine ehrenamtliche Kinderhospizarbeit gespendet.

Die Stadtwerke setzen damit eine Tradition fort, auf Geschenke zu Weihnachten zu verzichten. "Wir wollen viel lieber helfen, wo das Geld dringender benötigt wird", sagte Geschäftsführer Michael Fiedeldey bei der Spendenübergabe an Konrad Goller und Priska Lauper vom Hospizverein. Mit dem Geld wolle man die ehrenamtlichen Angebote für schwerstkranke, sterbende und trauernde Kinder und Jugendliche und deren Familien unterstützen: "Uns liegt es am Herzen, dort zu helfen, wo sich Menschen aus der Region für andere Menschen einsetzen", so Fiedeldey. Auf diesem Weg haben die Stadtwerke in den vergangenen Jahren über 400 Projekte mit mehr als 200 000 Euro gefördert. red